Поглощает по одному Солнцу в день. Обнаружена самая быстрорастущая черная дыра в истории

Что известно про черную дыру

В 2022 году квазар J0529-4351 впервые был обнаружен с использованием космической обсерватории Gaia, которая проводила "перепись" звезд Млечного пути. Из-за высокой яркости объекта его сначала приняли за звезду в нашей галактике. Однако при повторной проверке данных стало ясно, что J0529-4351 представляет собой невероятно яркое ядро очень далекой галактики - квазар.

В центре квазара J0529-4351 находится черная дыра массой от 17 до 19 миллиардов солнечных масс, находящаяся примерно в 12 миллиардах световых лет от нас. Яркость квазара определяется тем, насколько интенсивно черная дыра притягивает материал из окружающего пространства.

Черная дыра в центре квазарной галактики под названием J0529-4351 (фото: Nature Astronomy)

В данном случае речь идет о ежедневно поглощаемой массе, сопоставимой с массой Солнца. При падении внутрь черной дыры на огромной скорости колоссальные объемы вещества разогреваются и излучают яркое свечение, которое мы наблюдаем как сияние квазара.

J0529-4351 не только впечатляет своей величиной, но и предъявляет новые вопросы перед астрофизиками, особенно относительно того, как подобные "монстры" успевают достигнуть своих гигантских размеров за такой короткий по астрономическим меркам срок.

Ведь мы видим квазар J0529-4351 таким, каким он выглядел через примерно полтора миллиарда лет после Большого взрыва.