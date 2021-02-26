Загинув великий мандрівник: його серце зупинилося на вершині Кіліманджаро

Знаменитий мандрівник і каякер з Польщі Олександр Доба помер 22 лютого під час своєї останньої поїздки. Він зустрів свою смерть на горі Кіліманджаро в Африці.

Спортсмену і завзятому мандрівникові було 74 роки.

Олександр поодинці три рази перетнув Атлантичний океан на каяку: в 2010, 2013 2017 році. Останній свій океанський перехід він здійснив у 70 років. Також, він подолав Байкал і Балтійське море, і подолав від свого будинку в Польщі 5370 кілометрів до центральної Норвегії. У 2015 році Національне географічне товариство США нагородило його титулом "Adventurers of the Year" (Мандрівник року).

"Він справжня легенда і мій Герой. 22 лютого його серце зупинилося назавжди. І це сталося в дуже символічному місці - на вершині Кіліманджаро, найвищої гори Африки. Завжди згадуйте цю мужню людину, коли у вас опустяться руки і ви скажете собі "... ой, ні, це неможливо ...", - написав Ігор Тихолаз.

Олександр Доба завжди домагався намічених цілей (фото: 4sport.ua)

Як помер мандрівник

У лютому 2021 року Доба брав участь у сходженні на найвищу вершину Африки - гору Кіліманджаро. Про це пише Sport.ua.

Доба був у складі групи, але незабаром відокремився від команди, щоб підійматися на вершину у своєму темпі і зі своїми гідами. За словами супроводжуючих його гідів, у Доби не було ніяких симптомів висотної хвороби, і він був у хорошому настрої. Коли вони наздогнали свою основну групу у передвершині Кіліманджаро, він сказав, що почуває себе відмінно. Коли Доба і два його гіди піднялися на вершину, він присів відпочити і раптово втратив свідомість. Спроби його реанімувати не увінчалися успіхом, і незабаром він помер.