Погиб великий путешественник: его сердце остановилось на вершине Килиманджаро

Знаменитый путешественник и каякер из Польши Александр Доба скончался 22 февраля во время своей последней поездки. Он встретил свою смерть на горе Килиманджаро, в Африке.

Спортсмену и заядлому путешественнику было 74 года.

Александр в одиночку три раза пересек Атлантический океан на каяке: в 2010, 2013 и 2017 году. Последний свой океанский переход он совершил в 70 лет. Также, он преодолел Байкал и Балтийское море, и преодолел от своего дома в Польше 5370 километров до центральной Норвегии. В 2015 году Национальное географическое общество США наградило его титулом "Adventurers of the Year" (Странник года).

"Он настоящая легенда и мой личный Герой. 22 февраля его сердце остановилось навсегда. И это произошло в очень символическом месте - на вершине Килиманджаро, самой высокой горы Африки, куда он совершил свою последнюю поездку. Всегда вспоминайте этого мужественного человека, когда у вас опустятся руки и вы себе скажете "... ой, нет, это невозможно ...", - написал Игорь Тихолаз.

Александр Доба всегда добивался намеченных целей (фото: 4sport.ua)

Как умер путешественник

В феврале 2021 года Доба участвовал в восхождении на высочайшую вершину Африки - гору Килиманджаро. Об этом пишет Sport.ua.

Доба был в составе группы, но вскоре отделился от команды, чтобы подниматься на вершину в своем темпе и с своими гидами. По словам сопровождавших его гидов, у Добы не было никаких симптомов высотной болезни, и он был в хорошем настроении. Когда они нагнали свою основную группу у предвершины Килиманджаро, Доба сказал, что чувствует себя отлично. Когда Доба и два его гида поднялись на вершину, он присел отдохнуть и внезапно потерял сознание. Попытки его реанимировать не увенчались успехом, и вскоре он умер.