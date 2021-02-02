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Палій "Епіцентру" в Первомайську розкрив причини свого вчинку

Первомайськ, Вівторок 02 лютого 2021 19:18
Палій "Епіцентру" в Первомайську розкрив причини свого вчинку
Палій "Епіцентру" в Первомайську зізнався у скоєному (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Пожежу в "Епіцентрі" в Первомайську 2 лютого влаштував 37-річний чоловік, який увірвався в будівельний супермаркет з ножем і сокирою, підпалив приміщення і поранив двох охоронців. Зараз порушник, якому загрожує довічне, вже зізнався в скоєному і пояснив причини вчинку.

Також з'ясувалося, що палій був п'яний, розповів мер Первомайська Олег Демченко, передає видання "Новости-N".

Так, правоохоронці зафіксували всі візуальні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Зокрема, від нього несло спиртними напоями, мова була нескладною і плутаною. Проте поліцейські змогли зробити висновок зі слів чоловіка, що на злочин його спонукали особисті неприязні стосунки з директором гіпермаркету.

"За підозрою у підпалі затримали одного чоловіка. Він у нетверезому стані і його потрібно спочатку привести в почуття, щоб відпрацьовувати всі питання і предметно про що-небудь говорити... Він говорить, що приїхав цілеспрямовано, щоб спалити "Епіцентр", у нього неприязні стосунки, як він каже, з директором", - заявив Демченко.

Хоча затриманий не каже, звідки саме він приїхав, у мобільнику підозрюваного близько 90% контактів із Запорізької області, тому "копи" вважають, що він саме звідти.

Палій &quot;Епіцентру&quot; в Первомайську розкрив причини свого вчинку

Затриманий палій "Епіцентру" в Первомайську (фото з Facebook-сторінки Сергія Шайхета)

"Поліція зараз відпрацьовує версію, пізніше можна буде сказати більш точні дані", - додав мер Первомайська.

Як стало відомо, затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Дії чоловіка кваліфіковано як умисне знищення або пошкодження майна і замах на умисне вбивство.

Відео: Пожежа в "Епіцентрі" в Первомайську 2 лютого в результаті навмисного підпалу

Нагадаємо, сьогодні в Первомайську під Миколаєвом чоловік влаштував підпал в "Епіцентрі". В результаті пожежі ніхто не постраждав - працівників та відвідувачів закладу оперативно евакуювали.

У поліції розповіли, що чоловік прийшов з сокирою в "Епіцентр" і напав на охоронця, після чого влаштував підпал і спробував сховатися. Чоловіка затримали охоронці, двох з них нападник поранив сокирою.

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