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Двойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сына

Кировоградская область, Вторник 28 ноября 2023 12:00
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Двойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сына Маму и сына похоронили в один день (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Военный ВСУ из Кировоградской области Валерий Василенко погиб на фронте. Сердце его мамы остановилось через два дня после того, как она узнала о потере. Маму и сына похоронили в один день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Светловодской городской территориальной громады в Facebook.

Валерий Василенко родился 26 июня 1976 года в городе Светловодске, окончил городскую общеобразовательную школу №1, затем учился в профессионально-техническом училище №5.

11 марта его призвали в службу в должности командира отделения минометного взвода минометной батареи.

22 ноября 2023 года защитник Валерий Василенко погиб на передовой от острой сердечно-сосудистой недостаточности. После того как его мама Анастасия Тодосиенко узнала о потере сына, 24 ноября ее сердце остановилось.

Двойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сынаДвойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сынаДвойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сынаДвойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сынаДвойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сынаДвойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сына

Мама военного скончалась после того, как узнала о гибели сына (фото: facebook.com/svmiskrada)

"Устойчивостью и силой наших воинов восхищается весь мир. Но, к сожалению, не все они возвращаются домой живыми. Безжалостная и жестокая война забирает лучших защитников Украины. Мы потеряли еще одного сына. Очень трудно воспринимать потерю наших защитников, трудно находить слова поддержки для родных", - говорится в сообщении.

Валерия Василенко похоронили вместе с матерью в один день на одном кладбище.

Двойная утрата. Мама военного умерла после того, как узнала о гибели сына

Валерий Василенко (фото: facebook.com/svmiskrada)

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