Підійди до дзеркала і подивись на себе: Усик відповів на образи хейтерів

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Усик розповів, що думає про негативні коментарі

Олександр Усик в прямому ефірі поспілкувався з підписниками та несподівано для всіх відреагував на образу з боку одного з користувачів. Український боксер досить м'яко відповів на критику в свою адресу, ніби вона його не зачепила.

"Є певні люди, з якими хочу поговорити. Я до вас навіть краще ставлюся, ніж до тих, які нічого не говорять. Ті, які обзиваються, говорять всякі дурниці, жести показують, от ти знаєш, про кого я кажу, ти мене знаєш і бачиш. Ти заходиш до мене на сторінку, дивишся те, що я роблю, і надсилаєш якісь штуки мені не зовсім правильного характеру. Так от, знай, друже, що мене це взагалі ніяк не зачіпає", - пише боксер.

Олександр Усик (фото: РБК-Україна)

Також Усик зазначив, що йому без різниці, якої думки про нього незнайомі люди, оскільки його ставлення до оточуючих від цього не зміниться в гіршу сторону. Спортсмен вважає, якщо з людиною поспілкуватися по-доброму, то вона може змінитися і стати краще.

"Просто будь щасливий, серйозно. Якщо ти зараз десь сидиш в кімнаті, просто підійди до дзеркала і подивись на себе і задай собі питання, хто ти такий і що ти в житті робиш, як ти живеш. Потім напиши мені, що ти там побачив. Давай з тобою побачимось, чаю поп'ємо. Я навіть тобі заплачу за цей чай. Просто поговоримо з тобою", - сказав Усик.

Також він додав: "Ці люди - злі, а я можу їм подарувати добро. Ніхто ж не знає, чому вони злі, чому вони негативні, чому вони всякі дурниці говорять".

Крім того, під час прямої трансляції Саша під'їхав до продавців квітів та іграшок. Не встигнувши що-небудь обрати, йому відразу запропонували купити подарунок. "Скільки ведмідь коштує? 550? Недешево. Я квіти краще куплю дружині", - зазначив боксер.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній абсолютний чемпіон Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня минулого року українець переміг американця Чазза Візерспуна в сьомому раунді.