Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду

Вона зазначила, що вартість проїзду в метро зараз є збитковою, через те, що собівартість однієї поїздки становить вже понад 20 гривень. Остаточний тариф у столичному метрополітені ще не затвердили, але пообіцяли зробити його компромісним.

Всі необхідні документи щодо затвердження нового тарифу вже направлені в профільний департамент з транспорту. І тепер економісти та фахівці управління з цінової політики Київської міської адміністрації аналізуватимуть і вивчатимуть питання вартості проїзду в метро.

Наталка Макогон додала, що місцева влада знає про можливості міського бюджету, рівень заробітних плат жителів Києва і стан комунальних підприємств і новий тариф буде встановлений відповідно до цих показників.

"Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вибудовується варіант, розрахований на реальні можливості киян", - сказала заступник керівника метрополітену.

Вона також розповіла, що в майбутньому в Києві буде переглядатися система проїзних квитків. При покупці оптового проїзду пасажири зможуть заощадити на вартості однієї поїздки.

У Києві подорожчає проїзд у метро