RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду

Автор: Анна Шиканова

Вартість проїзду в метро Києва найближчим часом підніметься, оскільки метрополітен зараз працює собі в збиток. Однак у підземці обіцяють зробити новий тариф компромісним, який задовольнить пасажирів.

Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон в ефірі телеканалу "Київ".

Вона зазначила, що вартість проїзду в метро зараз є збитковою, через те, що собівартість однієї поїздки становить вже понад 20 гривень. Остаточний тариф у столичному метрополітені ще не затвердили, але пообіцяли зробити його компромісним.

Всі необхідні документи щодо затвердження нового тарифу вже направлені в профільний департамент з транспорту. І тепер економісти та фахівці управління з цінової політики Київської міської адміністрації аналізуватимуть і вивчатимуть питання вартості проїзду в метро.

Наталка Макогон додала, що місцева влада знає про можливості міського бюджету, рівень заробітних плат жителів Києва і стан комунальних підприємств і новий тариф буде встановлений відповідно до цих показників.

"Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вибудовується варіант, розрахований на реальні можливості киян", - сказала заступник керівника метрополітену.

Вона також розповіла, що в майбутньому в Києві буде переглядатися система проїзних квитків. При покупці оптового проїзду пасажири зможуть заощадити на вартості однієї поїздки.

У Києві подорожчає проїзд у метро

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові вартість проїзду в громадському транспорті підняли до 10 гривень.

А також розповідали про те, що КИЯНАМ повідомили, на скільки може подорожчати проїзд у метро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України метротарифирост цен