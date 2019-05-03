Підняли навіть вертоліт: дитину на повітряній кулі віднесло в море

В окупованому Криму 11-річну дівчинку віднесло в море на повітряній кулі. Про це повідомляють "Новини Криму".

Інцидент стався на березі окупованої Феодосії. Сім'я з чотирьох чоловік вирішила покататися на повітряній кулі. Під час приземлення кошик кулі жорстко вдарився об землю і три людини, а також інструктор, яккий супроводжував сім'ю, випали і у ньому залишилася тільки 11-річна дівчинка. Куля почала стрімко підніматися і рухатися в бік моря.

Були викликані рятувальники, які виїхали в море на декількох катерах, а також тримали напоготові Мі-8.

"З ранку до нас надійшло повідомлення, що на повітряній кулі у відкрите море відносить дитину", - розповіли рятувальники.

Але через деякий час повітряна куля приземлилася самостійно в околицях Феодосії, оскільки у ній закінчилося повітря. Посадка відбулася м'яко, без серйозних подій.

У Феодосії повітряна куля віднесла в море дитину (pixabay.com)

"На щастя, куля, у який закінчувався газ, пролетіла недовго і сама приземлилася в околицях Феодосії. З дитиною все нормально", - повідомили представники рятувальних служб.

За попередньою інформацією, дівчинка не постраждала, тільки трохи злякалася. Інші члени сім'ї, а також інструктор, при падінні отримали лише легкі удари.

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