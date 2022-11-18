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Подкаст о tech-индустрии от Favbet Tech запускает второй сезон

Фото: подкаст о tech-индустрии от Favbet Tech запускает второй сезон (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Подкаст "Закрыл раунд" о новостях tech-индустрии анонсирует второй сезон.

Об этом говорится в сообщении Favbet Tech.

"Главная идея - рассказать о технологических феноменах и том, что поражает сегодня в tech-индустрии. Ведущие обсуждают бизнесы и компании, привлекающие миллиардные инвестиции. Также не забывают о событиях, влияющих на технологический рынок. И, конечно, говорят о людях в tech, которые меняют мир", - говорится в сообщении.

Ведущие подкаста - Илья Кабачинский и Антон Полесков. Тематика охватывает темы от криптопроектов и инвестиций до проблем экологии и новых социальных сетей.

"Новый сезон подкаста "Закрыл раунд" удивит слушателей не только новыми именами, но и детальными разборами важных новинок технологического мира. На этот раз - больше деталей, больше событий, больше инсайтов", - отмечается в сообщении.

Подкаст доступен на платформах Apple podcasts, Google podcasts, SoundCloud, YouTube, Anchor, Радіо НВ, Megogo.

Напомним, во время войны компания Favbet Tech активно поддерживает Минцифры в инициативе разворачивания IT-армии и организовала собственные кибервойска.

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