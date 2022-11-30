Посмотрите на ноги: что о вашем характере расскажут ваши стопы

По чему только не определяют характер и особенности человека: и по губам, и по овалу лица, и по рукам. Даже по форме, размеру стопы, виду пальцев можно понять, какой человек рядом с вами.

Такое исследование провел Джейн Шиан, рефлексологист из Великобритании, занимающийся определением характера по особенностям стопы с 1998 года.

Шиан написал несколько книг на тему "чтения по стопам", и его исследования не теряют актуальности и сегодня.

Ширина стопы

Широкая стопа означает, что вы имеете дело с трудоголиком, который не может ни минуты посидеть без дела и постоянно чем-то занимается.

Если правая стопа шире левой – это означает, что в прошлом владелец такой ноги был неутомимым трудоголиком, но сейчас научился расслабляться и отдыхать.

И наоборот, если шире левая стопа, значит, человек сейчас работает больше и усерднее, чем когда-либо.

Узкая стопа говорит, что люди делают многое за этого человека.

Владелец (лица) такой стопы умеет и любит поручать окружающим разные дела, а сам (сама) без угрызений совести в это время расслабляется и отдыхает.

Свод (подъем) стопы

Если свод стопы высоко приподнят, это указывает на то, что человек обладает большой внутренней силой и восстанавливает силы в одиночестве.

Это не значит, что обладатель высокого подъема молчалив – просто ему легче все сделать самому, чем просить об этом окружающих.

Человек с низким подъемом – экстраверт. Он отдыхает в окружении других людей, не любит оставаться сам и нуждается в помощи и поддержке окружающих.

Пахучие ноги

Джейн Шиан называет это "эффектом скунса" и трактует интенсивный запах ног как желание человека оградиться от окружающих требований.

Форма пальцев

Большой палец изогнут в сторону. Причиной не обязательно является бурсит – воспаление сустава, палец может быть изогнутым от природы. Если он согнут под большим углом, – скорее всего, человек слишком много делает для других, совсем забывая о собственных интересах. Небольшой угол изгиба характеризует человека, готового помочь, но без лишнего фанатизма.

Абсолютно прямой большой палец говорит о том, что его владелец – сильная личность, умеющая в нужный момент сказать "нет" и не брать на себя ненужные обязательства.

Большой палец широко отставленный от других характеризует человека, у которого связь между логическим и эмоциональным очень слаба. Такой человек "сначала делает, а потом думает".

Короткий мизинец означает, что его владелец умеет повеселиться и любит простые радости жизни. К примеру, он с увлечением может поваляться в груде листьев, поиграть в снежки и подраться подушками.

Мизинец "лежит на боку" означает, что его владелец прекрасно понимает общественные нормы, но сумел выработать свой особый стиль поведения. Как правило, люди с такими мизинцами отличаются бунтарским духом.