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Як не підхопити COVID-19 на пляжі і в басейні: поради вчених

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 10:37
Як не підхопити COVID-19 на пляжі і в басейні: поради вчених
Коронавірус 2020 - можна підхопити на пляжі (фото: freepic)

Коронавірус влітку буде поширюватися не так стрімко

Коронавірус 2020 може бути знищений морською водою. До такого висновку прийшли вчені з Вищої ради з наукових досліджень Іспанії. Вони відзначили, що сіль в морській воді може руйнувати вірус.

Таким самим ефектом володіє вода в басейнах і СПА-салонах, де її дезінфікують. Однак що стосується прісної води - вірус виживає. На даний момент важливо звернути увагу всім відпочиваючим.

Згубним для коронавірусу є висока температура повітря. Наприклад, в саунах і лазнях температура вище 60 градусів і вижити COVID-19 в таких умовах точно не зможе.

Вчені застерігають від відвідування річок, озер і прісноводних водойм, адже там коронавірус може вижити. А ось сукупний вплив солі морської води, сонячного ультрафіолетового випромінювання та нагрітого піску, навпаки, мають деактивувати вірус.

Крім того, влітку люди значно менше контактують один з одним. А посилення вітру не дає вірусу поширюватися так швидко, як це відбувалося взимку.

Нагадаємо, що названо найнебезпечніше місце, де можна підчепити коронавірус.

Ми писали, що експерти вказали на основну групу ризику, яка вмирає від коронавірусу 2020 значно частіше.

А також про те, як розпізнати COVID-19 у дитини і поділилися цінними порадами. Найчастіше у дітей підвищується температура, при розвитку пневмонії з'являються задишка і ознаки дихальної недостатності.

Теги Новини України Коронавірус
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