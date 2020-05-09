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Як розпізнати COVID-19 у дитини: цінні поради

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 08:29
Як розпізнати COVID-19 у дитини: цінні поради
Як розпізнати Covid-19 у дитини (колаж РБК-Україна)

COVID-19 можна визначити за деякими ознаками

Коронавірус 2020 можна розпізнати досить швидко навіть у дитини, якщо знати ознаки, якими супроводжується COVID-19. Перебіг захворювання у дітей симптомами схожий на респіраторну інфекцію.

Дитячий інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, кандидат медичних наук Людмила Палатна прояснила важливий момент щодо захворювання, передають "ФАКТИ".

За її словами, підвищується температура, при розвитку пневмонії також з'являються задишка і ознаки дихальної недостатності. Також важливим симптомом є сухий кашель (можливо невелике виділення мокротиння).

"Він, як ми говоримо, непродуктивний і часом нагадує напади кашлю при коклюші. Також характерний симптом - стомлюваність. Дитина, яка до недавнього часу бігала та стрибала без утоми, раптом починає вередувати, хоче посидіти або полежати", - прокоментувала Людмила Палатна.

Інфекціоніст уточнила, що втома може супроводжуватися слабкістю і сонливістю. Ці симптоми можуть свідчити про зараження дитини коронавірусом. Але існують й інші ознаки, які не настільки поширені.

Нагадаємо, що у ВООЗ зробили нову заяву про походження коронавірусу.

Ми писали, що під Києвом спалахнув скандал через смерть онкохворої з COVID-19.

Теги Новини України Коронавірус
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