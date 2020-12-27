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У під'їзді багатоповерхівки в Києві собаки накинулися на жінку з песиком

Київ, Неділя 27 грудня 2020 14:34
У під'їзді багатоповерхівки в Києві собаки накинулися на жінку з песиком
Пси вибігли з ліфту  (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анжеліка Галушко

У Києві в одній із багатоповерхівок поблизу Мінського масиву на жінку з песиком в під'їзді накинулися собаки. Вони напали і повалили містянку на підлогу.

Про інцидент повідомляють у спільноті "Київ Оперативний" в Facebook. Виявилося. що жінка разом зі своїм маленким песом чекала на ліфт на майданчику перед ним.

На відео видно, як щойно дверцята ліфту відчинилися, звідти вибігли дві великі собаки, які накинулися на меншого чотирилапого і на жінку. Вона ж не втрималася на ногах і впала.

До слова, жоден із псів не був у наморднику. Це дуже обурило користувачів соцмережі, які у більшості в коментарях до відео виступили за введення штрафів за вигулювання псів без намордників:

  • Як би ще до людей донести, що якщо стоїте на першому поверсі і не викликали ліфт, а він приїхав, то це не чудеса телекінезу, а в ньому хтось приїхав вниз. І не потрібно ломитися туди, щойно двері злегка прочинилися. Спочатку непогано було б людей випустити;
  • У нас сусід 9-ох тримає і раз на день вигулює. коли вони вибігають, зносять все на своєму шляху;
  • Головне, що людям "намордники" одягли і штрафи затвердили, а собаки то таке, нікому не цікаво;
  • А мені шкода дівчину ... Вона так розпласталася;
  • Просто немає виховання собак;
  • Поки не почнуть штрафи, як за маски по 17000 тис, будуть людей гризти;
  • Я дуже люблю тварин, але в цій ситуации нахабні господарі;
  • Стояти перед ліфтом розслабленою, з собакою не на короткому повідку, це не найрозумніший вчинок.

Відео з інцидентом можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області овчарки напали на дворічного малюка. Дитина померла у лікарні Дніпра.

Раніше ми писали, що біля "ПриватБанку" на співробітницю напала собака, а господар мовчки стояв, тому що не хотів залишати чергу до банку.

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