Вживані речі несуть загрозу: українців попередили про небезпеку

Секонд-хенд в Україні набирає все більшу популярність з кожним роком. Тут можна не тільки дешево знайти річ, але й серйозно нашкодити своєму здоров'ю. Про це інформує видання "СьогоднІ".

Весь секонд-хенд, який потрапляє в Україну, обробляють дезінфектором формальдегідом, який потрапляє в організм через простий вдих і несе велику небезпеку для алергіків. Однак іншим переживати нема за що.

"Вміст формальдегіду вийшов у межах від 9 до 17, за санітарними правилам норма становить не більше 75 мг на кг. Рівень кислотності по всім виробам у нас вийшов 6,9-7 одиниць, санітарними нормами встановлено рівень від 4,8 до 7,5", – каже Людмила Качанова, заступник начальника лабораторії ДП "Укрметртестстандарт".

Таким чином, речі, які були віддані на експертизу, здоров'ю не загрожують. Однак від характерного запаху все одно рекомендують позбуватися. Наприклад лікарі радять покласти речі в герметичний пакет і заморозити. Після - замочити на кілька годин, а потім випрати в гарячій воді.

"Вдома як мінімум, замочувати їх у звичайній теплій воді або ж просто виробляти прання в домашніх умовах з хорошими пральним порошком. Не завадить також і парова професійна хімчистка – якщо мова йде про пальто або куртку", - розповіла лікар алерголог.

Раніше в Дніпрі натовп штурмом взяв секонд-хенд, виламавши двері. Після відкриття магазину люди кинулися до приміщення, змітаючи все на своєму шляху.

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