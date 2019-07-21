Не поділили мерця: під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину

Працівники ритуальних служб побилися між собою і влаштували перестрілку, яка закінчилася пораненням і госпіталізацією одного із них. Інцидент стався в Ірпіні під Києвом. Поліція вже затримала "стрілка". Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

Зазначається, що конфлікт між працівниками двох різних похоронних служб стався при виконанні замовлення.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, в Ірпіні дві організації, які займаються ритуальними послугами, приїхали забирати мерця і побилися, а потім почалася стрілянина з травмата.

"Наслідок: четверо поранених (один з яких у лікарні), стрілок затриманий. Слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею хуліганство з застосовуванням зброї (від трьох до семи років позбавлення волі). Прибуткова справа", - написав він у своєму Facebook.

Як розповіли в поліції, намагаючись довести свою перевагу, один з працівників ритуальних служб 59-річний житель Гостомеля вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого 26-річного конкурента з Ворзеля.

Агресор "з особливою зухвалістю" наніс удар кулаком в обличчя молодшому опоненту. Потім він вихопив пістолет "ПМР" калібру 9 мм і зробив два постріли.

Потерпілого доставили до лікарні, лікарі діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної області та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Поліцейські виявили та вилучили зброю, дозвільні документи, магазин та 6 набоїв з гумовими кулями.

Фото: kv.npu.gov.ua

Також в якості речових доказів був вилучений автотранспорт учасників конфлікту, який помістили на майданчик тимчасового утримання.

Стрілка затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом хуліганства було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Користувачі мережі обурені і самим інцидентом між ритуальниками, яким дорікають через надмірну жадобу наживи, і до кваліфікації злочину як "хуліганство" - адже стрілянина могла закінчитися загибеллю людини.

На що тільки не підуть для залучення клієнтів;

Ну зробили б ще один труп і у переможця було б "бінго";

Труп встав і сказав: "хлопці, поки ви розбираєтеся, піду до інших. Супроводжувати не треба";

Так не діставайся ж ти нікому;

Не поділили один труп, вирішили зробити ще один;

Чому хуліганство? Стріляти в упор хуліганство? Я блондинка;

Так в підсумку трупів всім вистачило? Уявляю, яке там бабло крутиться?

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 20 липня, у Києві біля станції "Академмістечко" невідомий з пістолета кілька разів вистрілив по рейсовому автобусу.

Нагадаємо, нещодавно в американському штаті Мічиган у занедбаному похоронному бюро виявили 11 тіл немовлят.