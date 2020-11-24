Підроблені або прострочені: конфуз української делегації в Казахстані активно обговорюють у зарубіжних ЗМІ

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Міністра інфраструктури України та посла України в Казахстані не пустили на зустріч з прем'єром Казахстану

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та посол України в Казахстані Петро Врублевський опинилися в центрі міжнародного скандалу. У Казахстан, де у них була намічена зустріч з прем'єр-міністром Аскаром Маминим, вони приїхали з простроченими ПЛР-тестами на коронавірус, через що їм було відмовлено у зустрічі. Даний інцидент, звичайно ж, не залишився не поміченим ЗМІ.

Зокрема, Forbes Казахстан з посиланням на прес-службу прем'єра написав, що казахстанська сторона висловила готовність організації зустрічі глави уряду РК Аскара Мамина і міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Однак у зв'язку з простроченістю (понад п'ять днів) ПЛР-довідок членів української делегації зустріч прем'єр-міністра РК Аскара Мамина з Владиславом Криклієм не відбулася.

Крім того, видання пише, що вони могли приїхати не просто з простроченими, а з підробленими довідками про відсутність коронавірусу. У такому ж ключі пише про інцидент і казахстанський Sputnik. За їхніми даними, необхідні довідки українські чиновники в службу протоколу казахстанського прем'єра надали. Але там якимось чином визначили, що результати ПЛР-тестів на коронавірус є "підробленими".

Російські ЗМІ також не упустили можливості обговорити прокол України на міжнародній арені, що, безумовно, не на руку українській делегації.

Нагадаємо, за даними українських ЗМІ, після виявлення прострочки тесту прем'єр-міністру України Денису Шмигалю навіть нібито довелося вибачатися перед Аскаром Маминим. Однак цю інформацію в українському уряді публічно не підтверджували.

Своєю чергою, раніше народний депутат, член фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський в ефірі телеканалу "Наш" назвав "кричущим" проявом корупції міністра інфраструктури Владислава Криклія, який прийшов на засідання фракції "Слуги народу", щоб прокоментувати законопроекти, пов'язані з інфраструктурою, але нарвався на прямі звинувачення.