Не піддавайтеся на провокації: гороскоп для всіх жінок з 14 по 20 вересня

Гороскоп на вересень говорить про те, що місяць буде напруженим і складним. Можливі складні ситуації, конфлікти, сварки та прояві агресії. Поєднання планет в першому осінньому місяці будуть мати вплив на всіх представників зодіакального сузір'я.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 14 по 20 вересня і зазначили, кому варто бути обережніше та уважніше. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

Постарайтеся знайти рівновагу з собою і навколишнім світом, через те, що тиждень буде напруженим. Період почнеться з низьких вібрацій і важливо активізувати всі сили та знайти вихід з глухого кута. Енергія збалансується і відбудеться різкий стрибок, який допоможе впоратися з усіма нагальними справами. Не надавайте значення дрібницям, людям, обставинам і проблем.

Жінка-Телець

Зірки обіцяють спокійний тиждень, без стрибків і перекосів і це дозволить Тельцям прийти до наміченої мети. Можливі депресивні стани, емоційні перепади через спілкування з маніпуляторами. Вони відчують вашу незахищеність і почнуть самостверджуватися вашим коштом. Не дозволяйте іншим людям грати на ваших почуттях, нервах і слабкості.

Жінка-Близнюки

Близнюків на цьому тижні чекає невпевненість у собі, нав'язливі думки, страхи та тривоги. Такі прояви можуть замкнути найкращі пориви та бажання рухатися вперед. Астрологи рекомендують не піддаватися негативу і позбавлятися від песимістичних думок. Життєвий сценарій варто переглянути та вийти на новий рівень, який допоможе досягти бажаного. Найпростіше – оточіть себе радісними і яскравими емоціями.

Жінка-Рак

Енергія буде витрачатися на підживлення надлишкового потенціалу, а точніше – на внутрішні та зовнішні конфлікти, виснажливе очікування, необхідність постійного контролю, чужі обов'язки та страх перед майбутнім. Є великий ризик витратити всі сили ще до кінця місяця і довести себе до енергетичного виснаження. Постарайтеся заповнити свою позитивну енергію приємними моментами та спілкуванням з позитивними людьми.

Жінка-Лев

У найближчий тиждень у вас буде велика свобода вибору й астрологи радять провести ці дні в спокійній і життєствердній обстановці. Можливі творчість, азарт і політ думок. Ви відчуєте внутрішню легкість, яка стане рушійною силою та обов'язково приведе вас до реалізації бажань. Чекайте сприятливого розвитку ситуації та використовуйте на максимум все, що вам подарує Всесвіт.

Жінка-Діва

Дівам не варто втрачати на цьому тижні віру в себе, оскільки на шляху до щастя їм не зможе завадити ніхто. Якщо братися за справи з почуттям невпевненості, то результат буде негативним. Не допускайте внутрішнє напруження і страх, через те, що результат ваших намірів буде поганим. Не допускайте пригніченості та уповільнення, складіть план і націльтеся на результат. Саме це додасть вам впевненості та дасть можливість реалізувати все задумане.

Жінка-Терези

Вам захочеться кардинально змінити своє життя, і астрологи радять частіше повторювати в голові позитивні установки. Це допоможе втілити всі бажання в реальність. Позитивне мислення притягне у ваше життя всі можливості, потрібних людей і ситуації. Вам залишиться тільки з вдячністю прийняти все нове у своє життя і використовувати всі можливості для досягнення успіху.

Жінка-Скорпіон

Гороскоп обіцяє Скорпіонам труднощі найближчими днями, і вони будуть пов'язані з досягненням намічених цілей. Не витрачайте багато енергії, оскільки це призведе до негативних сценаріїв, а зусилля будуть витрачені на порожню боротьбу. Просто перечекайте цей тиждень і не піддавайтеся на провокації зовнішнього світу. Далі вам астрологи обіцяють абсолютно новий виток фортуни.

Жінка-Стрілець

Події на цьому тижні будуть яскравими та запам'ятаються надовго, а також вони стосуються особистої сфери. Початок тиждень буде руйнівним, але саме це відкриє дорогу позитивним змінам. Вам потрібно відчути себе головною, зрозуміти свій шлях і призначення і не ставити перед собою нездійсненних завдань. Навіть якщо вам здаватиметься випробування важким – обернути його на свою користь та отримаєте максимум від життя.

Жінка-Козоріг

Енергія буде на початку тижня на низькому рівні й це не дозволить вийти на потрібний рівень в професійній сфері. Але подує вітер змін у духовній сфері, і це дасть сили на зміни. Вийде усвідомити свої завдання, помилки та знайти нові цілі. Це додасть сил для того, щоб рухатися вперед і впевнено вирішувати завдання. Якщо вийде зануритися на глибину своєї свідомості – з'являться нові знання і відкриття.

Жінка-Водолій

Астрологи попереджають про те, що готуються випробування на міцність. Але вони будуть легкі, і встояти перед ударами долі буде нескладно. Тиждень буде неспокійним, зі складними та заплутаними ситуаціями. Постарайтеся не змінювати кардинально свої плани та не робити те, що не вселяє довіри. Боротьба за мрії може обернутися неприємним наслідком. Здайте назад, послабте контроль і підстройтесь до ситуації. Будьте прихильнішими та не йдіть наперекір долі.

Жінка-Риби

Найближчими днями вами опанує ясність і розуміння того, куди ви хочете рухатися і що потрібно для цього зробити. Випробування вам будуть траплятися виключно за вашим силам і багато в чому це буде заслуга планет-покровителів. Ви відчуєте, що всі двері перед вами відкриті та зможете встановлювати свої правила. Побудуйте зараз плани на майбутнє – це насіння зовсім скоро дасть свої плоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким у вересні загрожують неприємності та втрати.

А також ми розповідали про те, кому зірки обіцяють неймовірну удачу в любові у перший місяць осені.