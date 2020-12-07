Що подарувати дитині на День святого Миколая. ТОП п'ять варіантів подарунків

В Україні день Святого Миколая-чудотворця відзначається 19 грудня
Наближається улюблене дитяче свято – день Святого Миколая. В Україні день Святого Миколая-чудотворця щорічно відзначається 19 грудня. В цей день всі діти чекають під подушкою солодощі і подарунки, адже існує повір'я, що Микола Чудотворець тихесенько підкладає подарунки найбільш вихованим та слухняним дітям.
Ми вирішили зробити підбірку найбільш довгоочікуваних дитячих подарунків:
-
Роликові ковзани - очолюють рейтинг найбільш довгоочікуваних подарунків і це не дивно, адже в теплу погоду це найпопулярніше проведення часу серед любителів активного відпочинку. Діапазон цін варіюється від 599 гривень.
- Конструктор LEGO - найкращий спосіб прищепити вашій дитині посидючість і терпіння. Можна знайти варіанти конструкторів на різну тематику, а також залежно від віку. Діапазон цін варіюється від 148 гривень.
- Для маленьких принцес найбільш довгоочікуваним подарунком буде лялька LOL. Також можна придбати різні ігрові набори, рюкзаки, лялькові будиночки для любителів даного бренду.
- Ще одним варіантом подарунку для веселого проведення часу є пазли. За допомогою пазлів ваша дитина швидше розвиває логічне мислення. Можна придбати пазли з улюбленим мультгероєм вашого чада, ціни варіюються від 99 гривень.
- Настільні ігри - в залежності від цілей гри можна підібрати розвиваючу гру для найменших, наприклад, Grana Палички - малюк зможе вивчити форми і колір, а також побудувати різні фігури з допомогою кольорових паличок. Завдяки цій настільній грі дитина легко навчиться рахувати.
Для більш дорослих підійде гра Alias, суть гри полягає в тому, що необхідно вгадати слово швидше суперника, інакше ризикуєш програти. Настільна гра допоможе провести час у колі родини або друзів дуже весело і безтурботно.
Також у розділі Промокоди завжди можна знайти додаткову знижку на дитячі іграшки або одяг.