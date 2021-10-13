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Відчути дім: бійці на Донбасі отримають "смачний привіт" від українців

Автор: Людмила Жукова

На День захисника України 14 жовтня військові з Донбасу отримають смачні гостинці від українських волонтерів. Це робиться для того, щоб наші герої хоч трохи відчули себе вдома, поласувавши домашньою їжею.

Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Волонтери передають військовим на фронт гостинці вже 47 разів. Цього разу привід святковий. Ця ідея належить волонтерам з міста Заставна. Вони вже зібрали 200 кілограмів смачних домашніх копченостей, пряних солінь і навіть наліпили голубців.

Тільки з коптильні дістають копчену рибу, сало, підчеревину. Люди роблять це з любов'ю, щоб зробити приємне бійцям.

Також пакують тушонку, сало, квасолю зі свининою. Всі продукти не з магазину, а домашні.

Поставки тимчасово припиняли через карантин, але до Дня захисників і захисниць України традицію вирішили відновити, щоб військові відсвяткували як вдома.

Разом з домашніми смаколиками передають листівки з привітаннями для військових від школярів.

Зазначимо, що консервацію, сало - все це передають на фронт прості українці, які хочуть підтримати наших захисників на Донбасі.

Як ми раніше писали, ветеран АТО пробіг напівмарафон у військовій амуніції вагою понад 30 кг.

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Донбас