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Начните стирку с этого средства за 20 грн и будете удивлены результату

Как правильно стирать белье (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто из-за жесткости воды, неправильно выбранного режима стирки или не слишком качественного стирального средства, результат вас может разочаровывать... Белье не пахнет свежестью, да и не отстирываются как следует пятна и серость.

О чем идет речь – узнайте ниже из нашего материала Styler.

Добавьте это дешевое средство

Речь идет об обычном столовом уксусе, литровая бутылка которого в розничных магазинах стоит около 20 гривен.

Думаем, многие слышали о пользе уксуса при стирке. Но важно помнить один важный аспект.

Ведь некоторые используют уксус с позицией: "Чем больше, тем лучше". Но литровая бутылка уксуса, вылитая в стиральную машину сразу, на самом деле может ей навредить.

Как правильно использовать уксус

Эксперты говорят, что заметить положительный результат можно только в том случае, если соблюдать правильную дозировку.

Чтобы не испортить барабан, достаточно добавить 2-3 столовых ложки уксуса перед стиркой. Больше не требуется, данного количества достаточно одного цикла.

Таким образом, и вещи будут чище, и стиральной машине серьезный ущерб вы не нанесете.

Также можно попытаться соединить уксус и соду. Эксперты указывают, что такая комбинация лучше подходит, когда нужно почистить машину изнутри.

Раньше мы писали, когда нужно стирать и менять постельное белье.

Также узнайте, почему нельзя стирать при температуре 40 градусов – одном из самых популярных режимов.

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