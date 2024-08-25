Начинается важное астрологическое событие - Праздник Небесного Воинства. Что нужно сделать, чтобы получить силу

Праздник Небесного Воинства - основные рекомендации дня

"Когда Солнце переходит в 4 градус Девы (в 2024 году это произойдет 25 августа в 20:37 по киевскому времени), в зороастризме начинают отмечать Праздник Небесного Воинства. Считается, что этот день является покровителем стихии Воздуха и Неба", - рассказала астролог.

"Интересно, что зороастрийцы воспринимали драгоценные камни и металлы как обломки когда-то прекрасного каменного небосвода, поэтому в этот день драгоценности и металлы приобретают особую силу. Существует поверье, согласно которому в этот период стоит Небесное Воинство, которое стоит на страже космического порядка, отправляется на борьбу с мраком и разрушением, а люди получают силу, отвагу и мужество, чтобы противостоять злу на Земле", - добавила она.

Этот праздник, пояснила Соловьева, предшествует Осеннему Равноденствию - точке, разделяющей год на светлую и темную половины, поэтому этот день воспринимается как предсказатель Страшного Суда, связанного с 1-м градусом зодиакального знака Весов.

"Река очищения, выжигающая всякое зло, - это истинный символ Праздника Небесного Воинства. Это время осмысления и покаяния. Солнце готовится уйти на зиму, ночь становится длиннее дня, природа засыпает летаргическим сном - все напоминает о смерти и Страшном Суде", - рассказала эксперт.

Какой астрологический праздник 25 августа (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно сделать в этот день

Этот период призывает людей осуществить выбор между светом и тьмой до наступления Осеннего Равноденствия, потому что после этой кардинальной точки "Колеса года" нас ждет "встреча с беспристрастными судьями судьбы", и в дальнейшем право выбора решать наше будущее будет предоставлено уже им, а не нам.

"С Праздником Небесного Воинства связана военная обязанность, борьба против сил тьмы, установление и защита Божественной Власти, исполнение ее Законов, битва за души других людей, защита слабых и обиженных", - отметила Соловьева.

"Необходимо быть воином на Земле, уметь защищаться против зла, служить и верно исполнять свой долг - только тогда человек будет находиться под покровом Высшей Власти, побеждающей тьму и внушающей в сердца бесстрашие, храбрость и уверенность", - добавила она.

Это праздник тех, объяснила астролог, кто идет дорогой воина. И празднуют его не отдыхом, а трудом. Это день сознательного принятия садханы (включающего медитацию, чтение мантр и/или участие в определенных ритуалах), при этом дается возможность выбрать свою разновидность духовной практики.

"Это время проверки, кто и на что способен. Можно избавляться от различных страхов, прыгать в холодную воду, преодолевать препятствия и носить тяжелые вещи для того, чтобы сохранить те силы, которые уже есть у человека, на следующий год. Раньше в этот праздник закалялись мечи, раздавалось оружие для защиты, создавались военные обереги", - поделилась информацией Соловьева.

Это событие, добавила эксперт, также является днем целительства: освящаются медицинские препараты и собранные лечебные травы, предназначенные для помощи воинам. Также праздник связан со сбором плодов нового урожая.

"По традиции пекут ячменные или ржаные большие коржи с изюмом и орехами. В древности их делили между собой воины или те, кто проходил посвящение, то есть брал на себя какую-то обязанность. С коржами еще связана особая примета: за него с разных сторон берутся члены одной семьи (мужчины правой рукой, женщины - левой) и тянут каждый на себя. Кому достается самый большой кусок ("львиная доля"), тот становится главной семьи на год, до следующего Праздника Небесного Воинства", - резюмировала астролог.