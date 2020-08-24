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Чому у жінок випадають вії: названі причини

Понеділок 24 серпня 2020 17:22
Чому у жінок випадають вії: названі причини
Медики розповіли про випадання вій (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Лікарі розповіли, чому у жінок випадають вії

Про гарні, довгі і доглянуті вії мріє більшість жінок. Як зробити так, щоб погляд залишався неперевершеним і привабливим. Для початку, потрібно розуміти, чому вії випадають. Медики назвали ряд причин.

Дефіцит вітамінів

Не варто постійно сидіти на дієтах. Таким чином організм втрачає вітаміни, які йому життєво необхідні. Для зростання і збереження здорової структури жінкам необхідно стежити за харчуванням і включити в раціон овочі, рибу та інші корисні продукти.

Шкірні захворювання

Захворювання, які проявляються в області століття, можуть стати серйозною причиною випадання пучків вій. Зверніться до лікаря в такому випадку. Якщо у вас є шкірні захворювання - не використовуйте тимчасово декоративну косметику.

Гормональний збій

В наслідок гормонального збою - може погіршитися стан шкіри і волосся. За словами фахівців, це тимчасово і піддається лікуванню. В такий період краще проконсультуватися із лікарем.

Щипці для завивки вій

Неправильне їх використання може призвести до плачевних наслідків для дівчини. Необхідно пам'ятати, що користуватися інструментом потрібно до нанесення туші.

Неякісна туш

Не використовуйте дешеву і неякісну туш, можете побачити пучки вій при змиванні. Перед купівлею нової туші необхідно уважно дізнатися про склад і рейтинг виробника.

Як ми раніше писали, дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості.

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