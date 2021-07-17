Чому вживати алкоголь у спеку небезпечно для здоров'я: названо ризики

У МОЗ застерігають, що вживання алкоголю погіршує розумові та фізичні здібності, а також впливає на здатність ухвалювати рішення. Це може мати критичні наслідки для вас та ваших рідних.

Один з основних головних ризиків від вживання алкоголю на сонці — зневоднення. Коли ви вживаєте алкоголь на сонці, то температура вашого тіла зростає швидше, ніж зазвичай і організм починає охолоджуватися, рясно віддаючи воду через піт.

Міцні напої, які містять діуретиками можуть через сечу виводити більшу кількість рідини, аніж організм отримує. Окрім того, якщо ваша сеча темного кольору — це перша ознака зневоднення.

Фото: наслідки вживання алкоголю під час спеки (pixabay.com)

Після зневодження може виникати тепловий удар. Під час втрати понаднормової норми, організм людини не може ефективно охолоджуватися. Також, якщо ви при цьому ще й перебуваєте на сонці, то вам загрожує тепловий удар.

Фото: наслідки вживання алкоголю під час спеки (GettyImages)

За даними ДСНС від 25 до 50% випадків смертельних випадків на воді серед дорослих та дітей пов’язані з вживанням алкоголю. Алкоголь знижує координацію та рефлекси, а також впливає на здатність адекватно оцінювати власні сили та відстань.

Саме через ці причини стається більшість утоплень. Важливо, у стані алкогольного сп'яніння не йти купатися, особливо наодинці, ввечері чи вночі. Тоді навіть якщо ви почнете тонути, ніхто не зможе вчасно допомогти.

Фото: наслідки вживання алкоголю під час спеки (pexels.com)

Ймовірність отримати сонячний опік чи захворіти рак шкіри підвищує алкоголь. Дослідження, яке було проведене на замовлення Італійської асоціації вивчення раку, показує зв’язок між споживанням алкоголю і розвитком меланоми.

Фото: наслідки вживання алкоголю під час спеки (freepik)

У любителів алкогольних напоїв ризик захворіти на 20% вищий, ніж у непитущих. Також вчені дізналися, що після вживання алкоголю знижується рівень каротиноїдів. Це робить шкіру більш чутливою до сонця.

Тож залиште алкоголь вдома і візьміть на відпочинок краще води.