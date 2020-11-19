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Чому в Україні молодь стала частіше хворіти COVID-19: лікар назвав причини

Четвер 19 листопада 2020 16:38
Чому в Україні молодь стала частіше хворіти COVID-19: лікар назвав причини
Коронавірус став частіше уражати молодих людей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Тарас Жиравецький розповів, чому коронавірус став інфікувати людей до 35 років

Коронавірус в Україні не зменшує своїх обертів і продовжує атакувати людей. Все частіше стали хворіти у важкій формі молоді люди до 35 років. Чому так відбувається, розповів доктор Тарас Жиравецький.

"Інфікується величезна кількість людей у порівнянні з тим, що було раніше. Тому збільшилася кількість хворих і серед молодих. Тепер ризик тяжкого перебігу та у віковій групі 35+. Немає такого, що половина хворих старші, решта молодших. Якщо вдень у нас 1600 госпіталізацій, звичайно, молодих буде більше, ніж коли госпіталізували 200-300", - розповів лікар "Обозревателю".

За словами медика, COVID-19 не мутував, але величезна кількість заражених робить свою справу. Також Жиравецький зазначив, що люди, які не хворіли раніше на ГРВІ заражаються коронавірусом через порушення обміну речовин.

"Це складний синдром, що включає чимало підпунктів: стрибки цукру, надлишок ваги, порушення обміну холестерину. Частина людей є алергіками, астматиками, у них алергічний риніт, атопічний дерматит. Тепер і вони у групі ризику", - розповів Жиравецький.

Нагадаємо, що в Україні значний приріст нових випадків коронавірусу, за 18 листопада заразилися ще 13 357 осіб. Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Як ми раніше писали, київський інфекціоніст розкритикував українську систему надання медичної допомоги.

Також лікар розповів, хто ніколи не захворіє COVID-19.

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