Ось чому слід викинути пластикові вішалки для одягу

Дерев'яні вішалки можуть відлякувати моль

Мало хто знає, але дерев’яні плічка є справжнім відлякувачем молі, особливо якщо матеріалом є кедрова деревина.

Сильно виражений деревний запах цього дерева зовсім не подобається молі, тому вона буде обходити стороною вашу шубу, чи вовняний светр.

Ви також можете повісити кульки з кедрової кори у своїй шафі.

Інші незаперечні якості дерев'яної вішалки

Коли вішалка дуже тендітна або погано спроектована, це може мати погані наслідки для вашого одягу - він може деформуватися.

Замість того, щоб купувати дешеву пластикову вішалку, виберіть дерев’яну вішалку, яка є більш міцною та ретельно виготовленою.

На відміну від пластикових вішалок, які легко ламаються, або металевих, які швидко деформуються, дерев'яні вішалки більш довговічні.

Фото: дерев'яні вішалки гарні і практичні (freepik)

Дерев’яні вішалки доступні в різноманітних стилях

Деякі навіть зроблені відповідно до форми одягу. Для розкішного костюма, наприклад, дизайн вішалки є специфічним і може бути покритий оксамитом, щоб ретельно утримувати весь одяг і уникнути складок.

Завдяки цьому вам не доведеться прасувати одяг щоразу, коли ви дістаєте його з шафи. Сорочки та пальта вішають на плечики з розкльошеними плечами, щоб вони зберігали форму, добре сиділи та не деформували коміри та пройми.

Інші види дерев'яних вішалок призначені для жіночих спідниць і костюмів. Обов’язково вибирайте ширину вішалок, що відповідає розміру вашого одягу, і вигнуті вішалки для піджаків.