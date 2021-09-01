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Чому сформувати колективний імунітет проти коронавірусу неможливо: Голубовська назвала причину

Автор: Тетяна Самарук

Сформувати колективний імунітет проти коронавірусу неможливо. Зокрема, вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тому зупинити поширення збудника тільки щепленнями не вдасться.

Про це розповіла "Обозревателю" провідний київський інфекціоніст Ольга Голубовська.

Окрім того, такої ж точки зору дотримується і директор групи вчених Оксфорда з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард, який відзначив роль у цьому штаму "Дельта".

Також Голубовська називала цілі вакцинації, згадавши підготовку людини до зустрічі з вірусом, а також створення "імунологічного шару, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися у популяції".

Як створити колективний імунітет

Окрім того, вона додала, що вірус під впливом імунної системи й зовнішніх чинників змінюється, деякі його варіанти "вислизають як від природного імунітету, так і поствакцинального".

За словами медика, одним із таких варіантів є "Дельта". Він наразі домінує у багатьох країнах, в тому числі й Україні. Тому наступний сплеск захворювання — це справа часу, зазначила інфекціоніст.

Ольга Голубовська вважає, що колективний імунітет проти COVID-19 сформувати практично неможливо.

"Вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тобто перервати циркуляцію збудника тільки способом імунізації не вдасться. Боротьба з таким інфекційним захворюванням може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів, з яких однією з важливих складових частин є вакцинація", - пояснює вона.

Раніше ми повідомляли, що Pfizer почала випробування таблеток від COVID на людях з симптомами хвороби.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла українцям, що потрібно робити після щеплення від COVID-19.

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