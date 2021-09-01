Чому сформувати колективний імунітет проти коронавірусу неможливо: Голубовська назвала причину

Окрім того, такої ж точки зору дотримується і директор групи вчених Оксфорда з розробки вакцини AstraZeneca професор Ендрю Поллард, який відзначив роль у цьому штаму "Дельта".

Також Голубовська називала цілі вакцинації, згадавши підготовку людини до зустрічі з вірусом, а також створення "імунологічного шару, який не дозволить збуднику безперешкодно поширюватися у популяції".

Як створити колективний імунітет

Окрім того, вона додала, що вірус під впливом імунної системи й зовнішніх чинників змінюється, деякі його варіанти "вислизають як від природного імунітету, так і поствакцинального".

За словами медика, одним із таких варіантів є "Дельта". Він наразі домінує у багатьох країнах, в тому числі й Україні. Тому наступний сплеск захворювання — це справа часу, зазначила інфекціоніст.

Ольга Голубовська вважає, що колективний імунітет проти COVID-19 сформувати практично неможливо.

"Вакциновані люди можуть залишатися джерелом інфекції, тобто перервати циркуляцію збудника тільки способом імунізації не вдасться. Боротьба з таким інфекційним захворюванням може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів, з яких однією з важливих складових частин є вакцинація", - пояснює вона.