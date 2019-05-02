Чому так рано? Помер відомий український комік

У Вінниці раптово помер український комік, багаторазовий чемпіон КВН, учасник команди "Палата №6" Дмитро Науменко, відомий під псевдонімом "Наум". Про це повідомили його друзі в соціальних мережах.

Дмитру Науменко було всього 39 років і причиною смерті стала раптова зупинка серця, яка настала в ніч з 1 на 2 травня. У нього залишилася старенька мама.

Науменко був відомим шоуменом, коміком, грав у складі збірних КВН "Палата №6", "Будьмо", "Вінницькі перці". Також він працював на місцевому телебаченні, був арт-директором і МС у розважальних закладах у Вінниці, Одесі, Хмельницькому, був ведучим масштабних святкових заходів в Україні. Його вважали вінницької легендою.

Дмитро Науменко (facebook.com/Дмитрий Науменко)

"Ця новина шокувала всіх, хто знав Дмитра – неймовірно життєрадісної і оптимістичної людини. Посмішка, правда, не сходила з його обличчя. В голові не вкладається. Чому так рано?!" – пишуть його колеги та друзі.

Друзі повідомили, що прощання з Дмитром Науменко відбудеться 3 травня.

"9:30 -10:00 - Прощання, вільний доступ (БР "Підкова")

10:00 - Панахида, читання "Псалтир" (БП "Підкова")

11:00 - Виїзд на кладовище (Сабарів)

12:00 - Поминальний обід "Кумбари", - написала на сторінці в Facebook Ганна Хомишена.

Дмитро Науменко (facebook.com/Дмитрий Науменко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому помер ветеран АТО, якому раніше відмовляли в лікуванні.

А також розповідали про те, що помер легендарний український скульптор, автор герба Києва.