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Чому ніколи не можна мити обличчя в душі: забудьте про цю звичку

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П'ятниця 08 липня 2022 11:19
Чому ніколи не можна мити обличчя в душі: забудьте про цю звичку Чому не можна вмиватися в душі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто багато хто з нас під час прийняття душу, миють там і обличчя. Але так робити не можна.

Дерматологи попереджають, що ця звичка шкідлива для обличчя, шкіра якого більш ніжна, пише видання Sante.

Дотримуйтесь запобіжних заходів при виконанні цієї частини своєї процедури краси і слідувати порадам експертів.

Чому не можна вмиватися в душі

Вимити обличчя в душі може бути заманливо. Однак слід уникати цієї звички. Це може нашкодити шкірі обличчя.

Більшість людей звикли доглядати за своїм обличчям і наносити маски під час прийняття душу. Дерматологи відзначають, що робити це під час миття тіла недобре.

В душі не варто вмиватися водою, бо вона зневоднює шкіру.

Ви можете не знати цього, але занадто багато води з душу може призвести до значної втрати вологи, що може призвести до пошкодження чутливої шкіри, особливо на обличчі.

"Шкіра обличчя, як і будь — яка інша шкіра, може стати занадто сухою, якщо занадто багато контактує з водою", - говорить дерматолог доктор Хедлі Кінг.

Крім того, гаряча вода прискорює мікроциркуляцію шкіри та активізує роботу сальних залоз, що призводить до розкриття пір і надлишкового вироблення шкірного сала.

За словами фахівця, шкіра менше пересихає, якщо не мити її в душі.

Найкраще займатися цим після завершення інших заходів. Також ідеально зволожувати всю шкіру після кожного купання.

"Природні зволожуючі фактори, такі як кераміди, жирні кислоти і масла, допомагають підтримувати зволоженість шкіри. Проблема в тому, що вони розчинні у воді, тому, якщо ви миєте обличчя в душі протягом 10 хвилин, ви їх змиваєте", - повідомив дерматолог.

Як ми раніше писали, косметолог назвала часту помилку в догляді за шкірою влітку.

Нагадаємо, раніше косметолог перерахувала корисні звички по догляду за шкірою обличчя влітку, які допоможуть зберегти її здоровою і красивою.

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