ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чому деякі люди не хворіють на COVID-19: вчені здивували поясненням

Новость на русском →
Субота 13 листопада 2021 07:19
Чому деякі люди не хворіють на COVID-19: вчені здивували поясненням Вчені з'ясували, чому деякі люди не хворіють коронавірусом (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У світі мільйони людей вже перехворіли на коронавірус. Однак, є і ті, хто жодного разу не заразився COVID-19.

Як свідчать результати дослідження вчених Університету Реддінга в Великобританії, це пов'язано зі збільшенням Т-клітин, які реагували на Sars-cov-2, пише Nature.

Зокрема, це так звані клітини пам'яті від попередніх інфекцій, спричинені іншими сезонними коронавірусами, які можуть призвести до застуди. Тому саме вони й захищали від коронавірусу

За словами доцента біомедичних технологій в Університеті Редінга Олександра Едвардса, відповідне дослідження показало новий проміжний результат. Для цього достатньо впливу вірусу, щоб активувати частину імунної системи людини.

Водночас цього недостатньо для прояву симптомів, для виявлення значних рівнів вірусу або встановлення відповіді антитіл.

Дослідник додав, що висновки з цього дослідження можуть мати вирішальне та важливе значення у процесі розробки вакцини від коронавірусу іншого типу.

Головне завдання Т-клітин - виявляти і знешкоджувати збудник, які потрапили до клітин або знищувати самі інфіковані клітини. Білки на поверхні Т-клітин з'єднуються з білками на поверхні непрошених гостей в організмі, руйнуючи їх таким чином.

Також з віком відбувається зменшення Т-клітин, тому літні люди набагато важче переносять Covid-19.

Раніше ми повідомляли, що лікар розвіяв головний міф про вакцинацію.

Також ми писали, що лікар назвала небезпечну помилку при лікуванні COVID, яка може коштувати життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному
Здатне відродити печінку: нутриціолог назвала один засіб, потрібний буквально кожному