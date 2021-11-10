Чому краще не снідати в готелі: колишня працівниця шокувала відповіддю

Якщо ви часто живете у готелях і не ігноруєте сніданки, то ці деталі про харчування вас шокують. Зокрема, одна з працівниць готелю повідомила, чому краще уникати сніданки.

Про це Бренді з ніком "brandiaugustus" розповіла на своїй сторінці у TikTok .

Чому не варто снідати в готелях

За її словами, вона 15 років пропрацювала у готельному бізнесі, і її ролики про залаштунки роботи викликають неабиякі обговорення.

"Я працювала у чимало готельних брендів. Я зрозуміла, що їм байдуже на сніданки. Пам'ятаю, як мені сказали використати один паперовий рушник на всі поверхні. Огидно, що мені довелось протирати ним такі речі, як миски, лопатки та столи", – сказала вона.

Окрім того, у багатьох готелях використовують продукти доти, поки вони зовсім не втратять вигляд і не почнуть псуватись.

Також, у готелях тісто для вафель використовують повторно стільки разів аж доти, доки воно не починає пахнути пивом. Тому не потрібно куштувати безплатні сніданки.

Жінка зазначає, що її досвід пов'язаний саме зі сніданками, які входять у вартість номерів.

При цьому багато коментаторів підтверджують слова дівчини та діляться лайфхаками для туристів.

"Як нічний аудитор у дуже популярному готелі скажу: це правда! Вибирайте попередньо запаковані продукти, а також перевіряйте кімнату, перш ніж заносити багаж", – написала "lilblumamba".