Ось чому в домі не можна тримати орхідею

Епіфіти - рослини, що ростуть на інших рослинах - форофітах - або постійно прикріплені до них, при цьому не отримують від них поживних речовин.

Орхідея, що відноситься до даного підвиду, також по суті є паразитом. Вона може спокійно прикріплюватися до інших і отримувати всі поживні речовини з вологого повітря.

Чому орхідею краще прибрати з дому

Саме через цю її особливість вважається, що вона як паразит може забирати енергію з навколишнього простору. В результаті у людей, в домі яких орхідеї, може не вистачати життєвих сил.

Експерти кажуть, що цю квітку можна вирощувати в нежитлових приміщеннях, в офісах, тобто там, де людей багато, і де ви працюєте, а не відпочиваєте.

А ось в квартирі орхідею краще не тримати. Особливо це стосується спальні, де рослині вже точно не місце.