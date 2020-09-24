Почему COVID-19 "косит" все больше украинцев: врач назвала главные причины

Коронавирус в Украине не сбавляет темпы (коллаж РБК-Украина)

Киевская эпидемиолог рассказала, почему в Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом

Коронавирус в Украине никуда не уходит, инфекция каждый день поражает все больше и больше людей. За 23 сентября диагностировано 3372 новых случая заболевания. Эпидемиолог из Киева Екатерина Сояк объяснила, почему же так происходит. По ее мнению, в Украине еще нет коллективного иммунитета, а также мало людей придерживаются карантинных правил. Украинцы не соблюдают дистанцию, не носят маски.

"Поэтому, пока мы не будем следить за собой, пока не будем придерживаться карантинных мероприятий, и пока мы не обеспечим школы, садики и не подготовим больницы и другие социально-важные объекты к приему пациентов, мы, конечно же, будем видеть только рост заболеваемости", - сообщила ТСН Екатерина Сояк.

Медик считает, что в Украине совсем нет четкой схемы, как работать с теми людьми, кто был в контакте с инфицированными.

"Мы теряем большое количество контактных людей, которые в дальнейшем болеют и, опять же, инфицируют следующий круг контактных", — отметила врач.

Напомним, что за все время пандемии в Украине заболели 188 106 человек. Умерли при этом 3 757 пациентов. Стоит отметить, что третьи сутки подряд в Украине фиксируют рекорды по количеству пациентов, которые выздоровели от коронавируса. За вчера вылечились 1 788 человек (83 458 - с начала пандемии). Сейчас активным больными являются 100 891 пациентов.

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