Поборол рак в три года: во Львове ребенку провели трансплантацию костного мозга
Во Львове трехлетнему мальчику успешно провели трансплантацию костного мозга. Ребенок героически боролся с болезнью почти год.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.
Какие симптомы были у ребенка
В клинике детской онкологии и трансплантации костного мозга это уже 10 такая успешная операция.
Онкологию у маленького Яремы обнаружили в мае прошлого года, тогда его родители заметили асимметрию на лице мальчика.
Медики обнаружили новообразование щеки и поставили диагноз - нейробластома забрюшинного пространства, распространившаяся на кости скелета.
Мальчика сразу начали лечить, он прошел курс из восьми блоков химиотерапии. Затем ему сделали операцию, в ходе которой удалили опухоль.
После вмешательства врачи произвели забор стволовых клеток, их запас был достаточен для трансплантации костного мозга.
Как прошла трансплантация
Врач Наталья Васильева рассказала, что после операции у Яремы было еще два блока химиотерапии, после которых был проведен забор стволовых клеток. Клеточного материала было достаточно, поэтому запланировали проведение сразу двух (тандемных) высокодозовых химиотерапии и двух трансплантаций костного мозга.
Трансплантация костного мозга прошла хорошо, после нее мальчик восстанавливался еще 21 день.
Врачи называют Ярему настоящим супергероем за его терпение и отвагу во время процедур.
Сейчас маленький мальчик дома, в больницу приходит только на контрольные осмотры.
Во Львове медики провели ребенку трансплантацию костного мозга (фото: facebook.com/zusdmc)
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