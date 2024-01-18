Поборов рак у три роки: у Львові дитині провели трансплантацію кісткового мозку

У Львові трирічному хлопчику успішно провели трансплантацію кісткового мозку. Дитина героїчно боролась з хворобою майже рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Які симптоми були в дитини

В клініці дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку це вже 10 така успішна операція.

Онкологію у маленького Яреми виявили торік у травні, тоді його батьки помітили асиметрію на обличчі хлопчика.

Медики виявили новоутвір щоки та поставили діагноз - нейробластома заочеревинного простору, що розповсюдилась на кістки скелета.

Хлопчика одразу почали лікувати, він пройшов курс з восьми блоків хіміотерапії. Потім йому зробили операцію, під час якої видалили пухлину.

Після втручання лікарі провели забір стовбурових клітин, їх запас був достатній для трансплантації кісткового мозку.

Як пройшла трансплантація

Лікар Наталя Васільєва розповіла, що після операції у Яреми було ще два блоки хіміотерапії, після яких провели забір стовбурових клітин. Клітинного матеріалу було достатньо, тому запланували проведення одразу двох (тандемних) високодозових хіміотерапій та двох трансплантацій кісткового мозку.

Трансплантація кісткового мозку пройшла добре, після неї хлопчик відновлювався ще 21 день.

Лікарі називають Ярему справжнім супергероєм за його терплячість та відвагу під час процедур.

Зараз маленький хлопчик вдома, у лікарню приходить лише на контрольні огляди.

У Львові медики провели дитині трансплантацію кісткового мозку (фото: facebook.com/zusdmc)