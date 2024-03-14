RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вблизи Антарктиды обнаружили новый смертельный вирус: кому и чем он угрожает

Вирус, обнаруженный вблизи Антарктиды, может быть опасен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Ученые из Агентства по здравоохранению животных и растений Великобритании обнаружили потенциально смертельное заболевание у королевских пингвинов вблизи замерзших берегов Антарктиды.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star рассказывает, что известно о болезни и угрожает ли она человечеству.

Что известно о болезни

В октябре 2023 года на крупном субантарктическом острове в южной Атлантике под названием Южная Джорджия ученые обнаружили несколько мертвых морских птиц - поморников.

После этого Агентство по здравоохранению животных и растений Великобритании провело на этом острове тестирование на вирус H5N1 (подтип вируса гриппа A, который встречается в основном среди птиц, очень заразен и может быть смертельным).

В результате проведенных исследований ученые обнаружили потенциально смертельную болезнь - птичий грипп - у королевских пингвинов близ Антарктиды.

Почему ученые бьют тревогу

Выяснилось, что ранее этот вирус был замечен среди морских слонов и тюленей, а также среди антарктических крячек и странствующих альбатросов.

Теперь же болезнь подхватили, по меньшей мере, пять королевских пингвинов на южном побережье Южной Джорджии и пять пингвинов-шкиперов с Птичьего острова.

Уточняется, что больные птицы были обследованы в Международной референс-лаборатории по птичьему гриппу в британском Вейбридже.

По мнению экспертов, зимой (когда пингвины плотно прижимаются друг к другу), ситуация может ухудшиться.

Откуда взялся вирус и угрожает ли он людям

Ученые предполагают, что опасный вирус могли принести птицы, прилетевшие в Атлантику из Южной Америки.

Для здоровья людей серьезных рисков он не несет.

В то же время, по словам ученых, эта болезнь угрожает деликатным и уникальным экосистемам Антарктики.

"Южная Джорджия является домом для некоторых наших наиболее уникальных и особенных диких животных и имеет большое значение для международного биоразнообразия. Поэтому грустно наблюдать за влиянием птичьего гриппа на эти популяции", - объяснил профессор Эш Беньярд из британского агентства.

Напомним, ранее мы рассказывали об очередной болезни, атакующей Европу.

Читайте также, как 62-летний мужчина вакцинировался от COVID 217 раз и что с ним сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
АнтарктидаздоровяБолезни