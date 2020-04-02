Переможниця "Голосу країни" дала "безпечний концерт" (відео)

Карантин - не час впадати у відчай. Саме так подумала переможниця шоу Голос країни 2019 Оксана Муха і дала "безпечний концерт" у форматі онлайн.

Під час свого виступу відома артистка виконала пісні, які полюбилися тисячам українців.

"Ми це зробили! Дякую, хто дивився! Сподіваюся, ви співали разом зі мною біля своїх екранів. І вже мрію про час, коли знову зможемо зустрічатися наживо - у театрах, будинках культури..." - звернулася Муха до шанувальників після свого виступу.

Оксана Муха дала "безпечний концерт", на який міг потрапити кожен

У мережі активно коментують виступ Оксани.

Дякуєм за чудові пісні, емоції, надії на краще!

Видатна українська артистка дарувала нам щирі свої українські пісні, життєрадісне мистецтво! Бажаємо світлого дня, теплих відносин і море радості!

Дуже гарний ефір був. Насолода!

Ваші пісні - одне задоволення!

Чарівна, талановита, неперевершена українка! Щиро дякую за ваше мистецтво! Весь вечір був на емоційному підйомі!

Дякую велике за море позитиву! Співала з вами, Оксаночко, разом! Поки живе українська пісня, мова - доти живе й Україна!

Оксана Муха заворожує своїм голосом українців

Раніше ми писали про те, що Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом.