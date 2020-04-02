Переможниця "Голосу країни" дала "безпечний концерт" (відео)

Переможниця шоу "Голос країни" Оксана Муха порадувала шанувальників душевним концертом на карантині
Карантин - не час впадати у відчай. Саме так подумала переможниця шоу Голос країни 2019 Оксана Муха і дала "безпечний концерт" у форматі онлайн.
Під час свого виступу відома артистка виконала пісні, які полюбилися тисячам українців.
"Ми це зробили! Дякую, хто дивився! Сподіваюся, ви співали разом зі мною біля своїх екранів. І вже мрію про час, коли знову зможемо зустрічатися наживо - у театрах, будинках культури..." - звернулася Муха до шанувальників після свого виступу.
Оксана Муха дала "безпечний концерт", на який міг потрапити кожен
У мережі активно коментують виступ Оксани.
Оксана Муха заворожує своїм голосом українців
Раніше ми писали про те, що Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом.