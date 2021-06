Переможців Євробачення 2021 звинуватили в плагіаті: просто порівняйте дві пісні

Так, нідерландські музиканти стверджують, що "Zitti E Buoni" буквально здертий з їх пісні "You want it, you got it" (в перекладі - "Ти хочеш це, ти отримуєш це").

Проте один з учасників The Vendettas Йоріс Лінссен висловив сумнів, чи можна вважати плагіатом, коли пісня італійців дуже схожа на пісню, написану ще до народження учасників Maneskin.

Всім чотирьом музикантам групи всього 20 років "з хвостиком", а 22-річний Девід Даміано - вокаліст - найстарший.

"Тепер належить зрозуміти, чи плагіат це. Молоді люди, звісно, ще не народилися за часів нашої групи. Але учасники Maneskin самі відзначали, що рок-н-рол ніколи не вмирає", - заявив Ліссенс.

Рокер закликав музичних експертів бути уважнішими і ретельно перевіряти пісні для конкурсу на плагіат, щоб не було подібних скандалів.

Відео: порівняння пісень Maneskin і The Vendettas