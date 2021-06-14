Переможець "Голосу країни" пішов працювати на касу: був карантин, все закривалося

За словами Романа, він не з тих, хто дзвонить батькам і просить грошей.

"Вийшло так, що мені не пощастило: коли закінчився "Голос", почалася пандемія. Посилювали карантин, все закривалося. Запрошення на виступи скасовувалися або переносилися. Я не хотів бути людиною, яка дзвонить: "тато, мама, дайте мені грошей". Вирішив просто піти і заробити. Було й таке, що на касі дізнавалися", - зазначив Роман.

У цей важкий час 19-річного хлопця підтримувала його кохана-Іванна, якій він нещодавно зробив пропозицію руки і серця.

"Ми багато пройшли разом. Іванка працювала зі мною в магазині. Ми переїхали до Києва в порожню квартиру, треба було з чогось починати. І ми разом вирішили піти працювати в магазин, щоб щось заробити. Вона насправді велика молодець. Я б кожному побажав таку дівчину. Коли мені довелося сидіти в Тернополі півтора місяці, щоб мамі допомогти, вона готувала супчики і все, що мама хотіла", - згадує Роман.

В цей же важкий час важко захворіла мама співака - у неї був коронавірус у важкій формі. За її життя довелося поборотися. Виконавець вирішив присвятити пісню своєму головному людині-мамі.

Мамі Романа композиція допомагала думати про хороше і не падати духом. Вона постійно просила включити її, коли була в лікарні.

Роман Сасанчин вирішив сам заробити гроші