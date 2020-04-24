ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Переможець "Битви екстрасенсів" зробив заяву про коронавірус: попереду нас чекає шок

STYLERКоронавірус    24.04.2020 - 08:51
Переможець "Битви екстрасенсів" зробив заяву про коронавірус: попереду нас чекає шок
Екстрасенс дав прогноз по коронавирусу (колаж РБК-Україна)

Екстрасенс Мехді Ебрагімі Вафа зробив заяву про коронавірус в Україні і світі

Пік коронавірусу у світі та Україні у тому числі буде в першій половині травня. Такий прогноз зробив переможець шоу "Битва екстрасенсів" з Ірану Мехді Ібрагімі Вафа. Після 7-8 травня хвороба, за словами мага, піде на спад.

"Щоб пережити цей пік з мінімальними втратами, важливо дотримуватися режиму. Можу порадити вірити в краще. Адже наймоторошні пророцтва починають збуватися, як тільки починаєш в них вірити", - зазначив екстрасенс в одному з інтерв'ю.

При цьому він вважає, що "до кінця вірус ми не переможемо".

"Його поширення буде йти далі. Треба посилювати заходи профілактики особливо в країнах Африки. Коли настане тепло, багато країн позбудуться від нього, але повторю, що хвороба не зникне зовсім. Коронавірус залишиться, як залишився пташиний і свинячий грип. З ним потрібно боротися далі. Ми повинні об'єднатися всі народи і нації, і боротися з цією новою чумою", - підкреслив Мехді.

До речі, в тому, що 2020 рік став причиною багатьох катаклізмів, екстрасенс звинувачує самих людей, а не високосний рік, на який нарікає багато хто.

"Попереду нас чекає шок від катаклізмів незвичайних і потужних. З'явиться ще один вірус схожий, як коронавірус. Щоб все це подолати, треба створити єдиний світовий комітет або організацію, яка встановить єдині правила для всіх з порятунку планети. Поки такої організації немає, буде продовжуватися бардак і страшні катаклізми", - підсумував він.

Раніше ще один учасник "Битви екстрасенсів" розповів, коли коронавірус піде з України.

Пікового зростання захворювання на коронавірус наразі немає, - Ляшко В МОЗ пропонують проводити обсервацію для призовників 
Новини України Коронавірус
Lite
On Top