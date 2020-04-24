Победитель "Битвы экстрасенсов" сделал заявление про коронавирус: впереди нас ждет шок

Экстрасенс дал прогноз по коронавирусу (коллаж РБК-Украина)

Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа сделал заявление о коронавирусе в Украине и мире

Пик коронавируса в мире и Украине в том числе будет в первой половине мая. Такое предсказание сделал победитель шоу "Битва экстрасенсов" из Ирана Мехди Эбрагими Вафа. После 7-8 мая болезнь, по словам мага, пойдет на спад.

"Чтобы пережить этот пик с минимальными потерями, важно соблюдать режим. Могу посоветовать верить в лучшее. Ведь самые жуткие предсказания начинают сбываться, как только начинаешь в них верить", - отметил экстрасенс в одном из интервью.

При этом он считает, что "до конца вирус мы не победим".

"Его распространение будет идти дальше. Надо усиливать меры профилактики особенно в странах Африки. Когда настанет тепло, многие страны избавятся от него, но повторю, что болезнь не исчезнет совсем. Коронавирус останется, как остался птичий и свиной грипп. С ним нужно будет бороться дальше. Мы должны объединиться, все народы и нации, и бороться с этой новой чумой", - подчеркнул Мехди.

К слову, в том, что 2020 год стал причиной многих катаклизмов, экстрасенс винит самих людей, а не високосный год, на который сетуют многие.

"Впереди нас ждет шок от катаклизмов необычных и мощных. Появится еще один вирус похожий, как коронавирус. Чтоб все это преодолеть, надо создать единый мировой комитет или организацию, которая установит единые правила для всех по спасению планеты. Пока такой организации нет, будет продолжаться бардак и страшные катаклизмы", - подытожил он.

Ранее еще один участник "Битвы экстрасенсов" рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины.