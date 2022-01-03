Як перемогти новорічне похмілля: доктор назвав головний спосіб

Всім знайоме це почуття на ранок після бурхливої ночі, коли болить голова, відчувається спрага і взагалі пригнічений стан. Похмілля-це дуже неприємно, але є способи його перемогти.
Про них розповів лікар-невролог Євген Скрипник.
Вживання спиртного викликає на ранок інтоксикацію організму і в результаті це викликає накопичення в організмі ацетальдегіду.
І найголовніше правило - багато пити води, алкоголь діє, як сечогінні, викликає зневоднення. Тому тільки вода! 2-4 літри на добу! Чим більше, тим краще!
Розсоли та інші напої не підтвердили такий факт, як допомога при похміллі, тому пийте тільки воду. Зокрема, розсоли містять багато солі, а сіль затримує воду, а нам потрібно навпаки, щоб вода виводила токсини з організму!
Якщо є можливість-це поспати і прогулятися на свіжому повітрі!
Зазвичай похмілля триває не більше доби.
Також пам'ятайте, що сорбенти (активоване вугілля, медіхронал і інші) не допомагають з похміллям, так як не мають доведеної ефективності.
"Щоб не було похмілля – потрібно пити алкоголь в помірних дозах, або краще взагалі не пити!"- порадив лікар.
Як ми раніше писали, лікар назвав препарати, які можуть викликати головні болі.