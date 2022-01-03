Як перемогти новорічне похмілля: доктор назвав головний спосіб

Вживання спиртного викликає на ранок інтоксикацію організму і в результаті це викликає накопичення в організмі ацетальдегіду.

Головні поради по боротьбі з похміллям

Якщо нудота-то прийняти (Метоклопрамід, церукал, домрид і т. п.);

Якщо болить голова-то знеболююче (Ібупрофен, парацетамол, ацетилсаліцилова кислота і т. п.);

Вживання їжі, легкий суп, кашу і т. п.;

Ніякого пива, не іншого алкоголю!

І найголовніше правило - багато пити води, алкоголь діє, як сечогінні, викликає зневоднення. Тому тільки вода! 2-4 літри на добу! Чим більше, тим краще!

Розсоли та інші напої не підтвердили такий факт, як допомога при похміллі, тому пийте тільки воду. Зокрема, розсоли містять багато солі, а сіль затримує воду, а нам потрібно навпаки, щоб вода виводила токсини з організму!

Якщо є можливість-це поспати і прогулятися на свіжому повітрі!

Зазвичай похмілля триває не більше доби.

Також пам'ятайте, що сорбенти (активоване вугілля, медіхронал і інші) не допомагають з похміллям, так як не мають доведеної ефективності.

"Щоб не було похмілля – потрібно пити алкоголь в помірних дозах, або краще взагалі не пити!"- порадив лікар.