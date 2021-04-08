Плюнув жінці в обличчя і зник: нікчемний вчинок Вітальки на київській АЗС розбурхав мережу

Неприємний інцидент стався на АЗС ANP, яке знаходиться за адресою Харківське шосе, 68.

Стало відомо, що чоловіка звати Віталька Олександрович Бяльський, він 1975 року народження. Родом він з Кривого Рогу.

Віталій Бяльський (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Хто знає - може це в нього така манера спілкування і вдома він так само поводиться з рідними..." - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 8 квітня, патрульні розшукали цього громадянина. Інспектори винесли на чоловіка постанову по ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КпАП.

Його доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його дій.

Користувачів мережі обурені таким вчинком чоловіка.