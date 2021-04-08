Плюнув жінці в обличчя і зник: нікчемний вчинок Вітальки на київській АЗС розбурхав мережу

У Києві чоловік зайшов на АЗС, і жінка-касир попросила його надіти маску. Спочатку він почав обурюватися, а потім плюнув їй в обличчя і швидко втік.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Неприємний інцидент стався на АЗС ANP, яке знаходиться за адресою Харківське шосе, 68.
Стало відомо, що чоловіка звати Віталька Олександрович Бяльський, він 1975 року народження. Родом він з Кривого Рогу.
Віталій Бяльський (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Хто знає - може це в нього така манера спілкування і вдома він так само поводиться з рідними..." - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 8 квітня, патрульні розшукали цього громадянина. Інспектори винесли на чоловіка постанову по ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КпАП.
Його доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його дій.
Користувачів мережі обурені таким вчинком чоловіка.
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