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Плюнув жінці в обличчя і зник: нікчемний вчинок Вітальки на київській АЗС розбурхав мережу

Автор: Styler

У Києві чоловік зайшов на АЗС, і жінка-касир попросила його надіти маску. Спочатку він почав обурюватися, а потім плюнув їй в обличчя і швидко втік.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Неприємний інцидент стався на АЗС ANP, яке знаходиться за адресою Харківське шосе, 68.

Стало відомо, що чоловіка звати Віталька Олександрович Бяльський, він 1975 року народження. Родом він з Кривого Рогу.

Віталій Бяльський (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Хто знає - може це в нього така манера спілкування і вдома він так само поводиться з рідними..." - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 8 квітня, патрульні розшукали цього громадянина. Інспектори винесли на чоловіка постанову по ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КпАП.

Його доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його дій.

Користувачів мережі обурені таким вчинком чоловіка.

  • Ми його назвемо істота, просто його мати народила не мужика, а Марусю, плюнути дівчині в обличчя, він народився в спідниці, хотілося б йому харю начистити;
  • Страшно, що такі люди за кермом їздять;
  • У хворих людей весняне загострення;
  • Вже є відео де він вибачається?
  • От урод. Таких треба ловити і бити. Кончений бик. А потім дивуємося, чого діти упороті, то поб'ють когось, то пам'ятник знівечать;
  • На обличчі все написано. А треба вибачитися;
  • Вчинок "чоловіка", фу! Позорище!
  • Знайти, змусити принести вибачення, його коштом провести всілякі аналізи, щоб зрозуміти наскільки заразний пес і від цього нехай оплачує лікарняний, компенсацію за лікування і т. д.
  • А міг плюнути короною або тубіком.

Нагадаємо, неадекват на велосипеді побив подружжя через паркування.

Раніше в лікарні Бердичева суддя побила сімейного лікаря до струсу мозку.

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Новини України КиївАЗС
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