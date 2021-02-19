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Погані новини для киян: з'явився рейтинг міст за якістю повітря

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 16:37
Погані новини для киян: з'явився рейтинг міст за якістю повітря Київ увійшов до рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Київ знову потрапив у рейтинг міст з найбруднішим повітрям у світі. Концентрація шкідливих речовин в повітрі столиці значно перевищує допустимі норми.

Про це свідчать дані порталу IQAir, який відстежує дані про рівні забруднення повітря у всьому світі.

За станом на 19 лютого, Київ знаходиться на 30-му місці в рейтингу міст з найбруднішим повітрям. На першому місці в цьому рейтингу знаходиться місто Дакка у Бангладеш, на другому – Сараєво, Боснія, на третьому – Лахор в Пакистані, на четвертому - Шеньян в Китаї, а замикає першу п'ятірку Делі в Індії.

Варто відзначити, що протягом останнього тижня повітря у Києві тримався на середньому рівні забруднення – від 83 до 88 AQI США, а в п'ятницю дані знову пішли вгору – до 121 AQI США.

Найгірше повітря у Відрадному – там 119 AQI, також повітря не дуже чисте на Лук'янівці, у Святошині та Позняках. Найчистішими виявилися Харківський масив і район Феофанії, Голосіїво і Воскресенка.

Погані новини для киян: з'явився рейтинг міст за якістю повітря

Карта Києва за рівнем брудного повітря

Нинішній показник не є найгіршим за останній час, через те, що зовсім недавно Київ входив у першу 20-ку міст з найбруднішим повітрям, де перебував на 19 місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали моторошний вплив брудного повітря на організм людини.

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