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Полонені окупанти - росіянам: "зберіться і йдіть на Путіна!" (відео)

Автор: Дмитрий Войналович

Російські окупанти масово потрапляють у полон чи самі здаються українським військовим.

Нове відео, на якому солдати РФ закликають своїх друзів і рідних в Росії виходити на вулиці і вимагати у Путіна припинення війни, опублікували у Службі безпеки України.

На кадрах полонені росіяни самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати.

Вони передають привіт батькам і закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".

Відзначається, що середній вік російських загарбників, які зараз перебувають в українському полоні, - 19-22 роки.

СБУ закликає усіх українців поширити це відео серед своїх знайомих та близьких в РФ.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною - буде покараний. І потрапити в полон - це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!" - сказали в СБУ.

Раніше ЗСУ показали листування знищеного окупанта, який доказує - ці покидьки знали, що їхали вбивати українців.

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