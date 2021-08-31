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Племінниця Софії Ротару розповіла про горе в сім'ї: "довго страждала і плакала"

Автор: Роман Мирончук

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay розповіла про смерть свого батька. За словами української співачки, це було велике горе для неї і її мами.

Про це повідомляє прес-служба артистки.

"Я довго страждала, плакала і цей стан перейшов в глибоку депресію, на той момент я не могла ні про що думати взагалі, тим більше про продовження кар'єри", - заявила Sonya Kay.

Але на цьому випробування в її житті не закінчилися. Мама співачки захворіла на коронавірус. Це її сильно шокувало. За словами лікарів, стан її мами був важкий, і вони давали шанси 50 на 50.

"Коли я дізналася про це, я ридала дуже довго, але розуміла, що я повинна бути сильною для мами і не показувати їй свої справжні емоції", - зазначила співачка.

Sonya Kay (фото: прес-служба співачки)

Про хворобу матері вона дізналася а в Херсоні. Співачка святкувала день народження чоловіка. Після жахливої новини вони вирішили поїхати до Чернівців. По приїзду вони відразу ж почали шукати всі необхідні ліки і передавали їй в лікарню.

Саме ці випробування дали зрозуміти співачці, що вона сильна не тільки фізично, а й морально. При цьому у неї була протяжна депресія, але завдяки підтримці близьких і шанувальників вона знайшла сили вийти з неї і приступити до створення музики.

"Ти ніби жива, але не живеш. Не було ніякої мотивації щось робити", - зізналася артистка.

Зараз співачка старанно працює над міні-альбомом і вже незабаром покаже свій новий образ.

Нагадаємо, внучка Ротару без білизни в пікантному топі засвітилася в центрі Києва.

Раніше 74-річна Ротару вразила помолоділим обличчям на фото, зробленому на честь дня народження.

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