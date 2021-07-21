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Плавали ікона, квіти і пір'я: у Кривому Розі в басейні загадково загинула сім'я

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Кривий Ріг, Середа 21 липня 2021 10:55
Плавали ікона, квіти і пір'я: у Кривому Розі в басейні загадково загинула сім'я Колаж РБК-Україна: у Кривому Розі в басейні загинуло подружжя
Автор: Світлана Мащенко

У Кривому Розі в басейні були виявлені тіла 51-річного чоловіка і 50-річної жінки. Ця смерть оповита загадками, так як за деякими даними у воді знайшли дивне поєднання предметів - букет, ікону і пір'я.

Про це повідомляє місцеве видання "Наше місто".

Загиблих людей 19 липня знайшов 82-річний батько жінки. Відомо також, що у воді була кров, а на дні басейну лежав ніж.

Трагедія розігралася за адресою провулок Алексєєва, 33.

Повідомляється також, що подружжя не проживало разом, і перебувало на стадії розірвання шлюбу. Крім того, чоловік нібито часто бив свою дружину, неодноразово погрожував вбити і страждав психічними розладами.

Експертиза показала, що жінка померла внаслідок утоплення і слідів насильницької смерті поверхневий огляд не показав. А ось на тілі чоловіка з лівого боку грудної клітини є сліди двох ножових поранень.

Попередньо відомо, що між подружжям виникла сварка, після чого чоловік втопив дружину, а потім покінчив життя самогубством.

Як повідомляє ТСН, в басейні плавали дивні предмети - квіти, ікона, пір'я.

Плавали ікона, квіти і пір'я: у Кривому Розі в басейні загадково загинула сім'я

Фото: смерть подружжя в басейні в Кривому Розі (tsn.ua)

Раніше ми писали, що у Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток.

Також повідомлялося, що під Одесою в колодязі знайшли чотири тіла. Пізніше з'ясувалися подробиці загадкової загибелі.

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