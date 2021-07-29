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"Платить не буду": в Одессе избили пассажира троллейбуса (видео)

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Одесса, Четверг 29 июля 2021 19:50
"Платить не буду": в Одессе избили пассажира троллейбуса (видео) Фото: избили пассажира троллейбуса в Одессе
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в троллейбусе случилась драка с одним из пассажиров. Все произошло из-за того, что мужчина отказался оплачивать проезд.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса info".

Так, инцидент произошел 26 июля в городском 7 троллейбусе.

По словам очевидцев, мужчина отказался платить на проезд, потому что "сервис фигния".

Кто заплатил за мужчину

На видео видно, что мужчину очень агрессивно пытались выбросить из транспорта.

Затем он сказал: "ты, с**а, платить будешь или нет?". Однако, мужчина лишь спрашивал, почему он должен платить. Его постоянно толкали, но пассажир лишь держался за перила в троллейбусе.

Впоследствии один из пассажиров сказал любителю бесплатного проезда садиться, поскольку заплатит за него.

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.

  • Ежедневная рубрика в Одессе. Постоянно такое случается;
  • Цирк какой-то;
  • Сервис действительно плохой. Лучше пешком ходить;
  • У меня вопрос, почему мы ездим в общественном транспорте как скоты? Почему зимой печка не греет, а летом кондиционер не работает;

Ранее мы сообщали, что в Харькове водитель остановил трамвай, чтобы покурить с другом.

Также мы писали о том, что в троллейбусе Киева продают отмененные билеты. В частности, талончики продолжают продавать пассажирам троллейбуса, и обеспечивает билетами людей водитель на остановках, когда граждане заходят в салон.

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