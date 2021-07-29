"Платить не буду": в Одессе избили пассажира троллейбуса (видео)

В Одессе в троллейбусе случилась драка с одним из пассажиров. Все произошло из-за того, что мужчина отказался оплачивать проезд.

Так, инцидент произошел 26 июля в городском 7 троллейбусе.

По словам очевидцев, мужчина отказался платить на проезд, потому что "сервис фигния".

Кто заплатил за мужчину

На видео видно, что мужчину очень агрессивно пытались выбросить из транспорта.

Затем он сказал: "ты, с**а, платить будешь или нет?". Однако, мужчина лишь спрашивал, почему он должен платить. Его постоянно толкали, но пассажир лишь держался за перила в троллейбусе.

Впоследствии один из пассажиров сказал любителю бесплатного проезда садиться, поскольку заплатит за него.

В комментариях пользователи отреагировали на произошедшее.