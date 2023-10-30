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"Плакальщица": Полякова высказалась о скандале с Кароль

Полякова и Кароль публично ссорились (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова высказалась о давнем скандале с Тиной Кароль. Когда артистки серьезно поругались и публично обменялись "любезностями".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своими мыслями по поводу конфликта с Кароль Полякова поделилась в новом интервью для "Люкс ФМ".

Скандал между Поляковой и Кароль - с чего все началось

Еще в 2021 году Полякова публично назвала Кароль "плакальщицей на похоронах". После этого певица объясняла, что речь шла именно о репертуаре ее коллеги. Тогда "королева ночи" заявила, что у Кароль очень грустные песни.

Слова Поляковой бурно обсуждали в СМИ и сети. Впоследствии на выпад отреагировала и Кароль. Она сказала, что существует "дно", которое вообще не нужно пробивать.

Полякова и Кароль к конфликту (скриншот)

Что Полякова думает о скандале с Кароль сейчас

После этого артистки не стали публично "зарывать топор войны". Сейчас Полякова заявила, что Кароль на нее якобы не обижается. По словам певицы, скандал с ее звездной коллегой остался в прошлом.

"Это же было очень давно, какой скандальчик. Боже, уже я давно "плакальщица". Это под моими грустными песнями пишут, что титул "главной плакальщицы страны" медленно перешел к Поляковой. Так что точно, уже Тина на меня не обижается", - заявила артистка.

Полякова высказалась о скандале с Кароль (скриншот)

Кого Полякова считает лучшим артистом Украины

Также певица высказалась о том, кто, по ее мнению, сейчас стал лучшим певцом или певицей. Полякова не стала называть фамилий, а вместо этого пошутила.

"У каждого свой вкус, сказала собака и лизнула свои яйца", - отметила звезда.

Кроме того, Полякова рассказала, кого считает своими друзьями. Певица перечислила людей, с которыми тесно общается.

"Маша Ефросинина, Соничка Плакидюк, Ника Белоцерковская. Моя Светлана Легкая, она известна или нет? Она известный волонтер, она моя лучшая подруга. Алан Бадоев, я с ним дружу... И Даша Астафьева", - рассказала артистка.

 

Напомним, ранее стало известно, что бывший муж Ани Лорак ответил, собирается ли он мириться с певицей после второго развода.

Также мы уже рассказывали, кто из звезд ложился в гроб ради роли и не навлек на себя проклятие.

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