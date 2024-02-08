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Полтора года не могли поставить диагноз: во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточку

Львов, Четверг 08 февраля 2024 16:20
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Полтора года не могли поставить диагноз: во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточку Во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове успешно прооперировали 8-летнего Любомира. В частности, у него полтора года в бронхах была хвойная веточка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Центра детской больницы "Охматдет".

В каком состоянии был ребенок

Семья из села Брюховичи Львовской области. Летом 2022 года у мальчика начала болеть спина и поднялась температура.

Тогда местный врач направила ребенка в одну из больниц Львова. Там провели обследование и поставили диагноз - правосторонняя пневмония.

Ребенку назначили лечение антибиотиками и выписали домой. Однако через некоторое время симптомы повторились. К тому же мальчик даже кашлял кровью.

"Каретой скорой помощи Любомира забрали в один из львовских госпиталей. Врачи снова поставили диагноз - правосторонняя пневмония. Через несколько месяцев все повторилось с идентичными симптомами", - говорят медики.

Мама мальчика "начала бить тревогу", ведь заболевание постоянно рецидивировало. Еще больше женщину пугало постоянное кровотечение во время кашля у ребенка.

"Что я только не думала. После крайней выписки из больницы нам сказали, что это туберкулезная пневмония. Мы сдавали все возможные анализы, делали все обследования. Обходили всех врачей города, по сути, чтобы установить верный диагноз, никто не мог установить причину. Некоторые говорил, что это может проблема с сосудами. Мы ходили даже к гематологу", - рассказала мама мальчика Мария

Полтора года не могли поставить диагноз: во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточкуПолтора года не могли поставить диагноз: во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточкуМальчик Любомир с матерью (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Как врачи обнаружили проблему

После этого мама привела мальчика в больницу "Охматдет".

Врачи решили сделать Любомир бронхоскопию во время которой обнаружили, что у ребенка в бронхах постороннее тело - маленькая хвойная веточка, которая и была причиной всех симптомов.

Врачи веточку успешно забрали и 8-летнего Любомира выписали домой.

Полтора года не могли поставить диагноз: во Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточкуВо Львове в бронхах мальчика нашли хвойную веточку (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)

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