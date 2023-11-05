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Северное сияние над Украиной. Почему оно возникло: объяснение ученых

Северное сияние "Аврора" (фото из социальных сетей)
Автор: Полина Иваненко

Вечером 5 ноября украинцы могли наблюдать очень редкое явление. В небе над многими областями появилось северное сияние "Аврора".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему появилось северное сияние и как именно такое явление объясняют ученые.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Киевский клуб любителей астрономии Astropolis, Центр прогнозирования космической погоды, Википедия.

Что такое северное сияние

Северное сияние (или аурора) - это природное явление, когда в верхних слоях атмосферы Земли возникают световые блики в виде пятен или полос, которые имеют разные цвета и обычно наблюдаются неподалеку от полярных регионов.

Они возникают благодаря взаимодействию солнечного ветра с магнитосферой Земли и заряженными частицами, уравновешивающимися в верхней атмосфере, и придают этому явлению невероятную красоту.

Северное сияние "Аврора" (фото из социальных сетей)

Почему над Украиной появилось северное сияние

Дело в том, что несколько дней назад на Солнце произошел выброс корональной массы. А недавно этот выброс достиг Земли. В этот раз, что происходит крайне редко, в результате сильнейшей магнитной бури сияние можно наблюдать и над Украиной.

Карта расположения и интенсивности полярного сияния (скриншот)

Как северное сияние связано с магнитными бурями

Северное сияние связано с магнитными бурями из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Солнечный ветер - это поток заряженных частиц, выбрасываемых из Солнца в пространство. Эти частицы включают электроны, протоны и другие ионы.

Во время магнитных бурь солнечный ветер может быть особенно активным и большие количества заряженных частиц выбрасываются в пространство в виде солнечных взрывов и корональных масс-выбросов. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они взаимодействуют с магнитным полем Земли и могут вызвать разные явления, включая магнитные бури.

Северное сияние "Аврора" над Украиной (фото из социальных сетей)

Во время магнитных бурь магнитная активность нашей планеты увеличивается, что может привести к увеличению интенсивности северного сияния. Как результат, северное сияние может быть более ярким и мамсштабным во время магнитных бурь.

Ранее уже появилось больше невероятных фото северного сияния над Украиной.

Также мы рассказывали, что известный журналист был застрелен во время прямого эфира.

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